Anunt de ULTIMA ORA facut de Becali: "Prelungim cu Teixeira!" A fost o cerere speciala: "Cand ai o pofta, platesti!" Detaliile contractului

Teixiera va avea un nou contract la FCSB. Este o cerere speciala.

Teixeira, ajuns la 38 de ani, intra in ultimele sase luni de contract, dar intelegerea sa va fi prelungita cu inca un an. A fost dorinta sponsorului principal al FCSB care va plati pentru noul contract al jucatorului.

"Lui Teixeira ii expira contractul in iarna, dar ii prelungim cu un an. Am negociat cu sponsorul (n.red. City Insurance) ca acum se poate ajunge la 3 milioane de euro bonus daca ajungem in grupele Champions League sau doua milioane in grupele Europa League. La negociere, sponsorul a zis ca vrea sa prelungim cu Teixeira. Eu le-am zis sa mai puna 100.000 la bonusul de Europa League, inca 100.000 la bonusul de Champions League. Pune si colo, pune si colo. Cand ai o pofta, trebuie sa platesti", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Teixeira a strans 6 goluri si 53 de meciuri la FCSB din 2017 de cand a venit de la Astra.