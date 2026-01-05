Fostul jucător din Giulești a semnat luni un contract valabil pe un an și jumătate cu Amedspor, la scurt timp după despărțirea de Boluspor, formație unde a fost golgheter, dar unde nu își mai primise salariul de câteva luni.



Vârful kosovar a decis să nu mai tolereze situația financiară precară de la Boluspor și a făcut pasul către o rivală din același eșalon: Amed SK. Mutarea vine într-un context extrem de tensionat pentru fotbalist, care, în ciuda formei sportive excelente arătate în acest sezon, s-a confruntat cu probleme majore în privința banilor. Hasani a fost unul dintre cei mai prolifici jucători ai lui Boluspor în prima jumătate a sezonului, reușind să marcheze de 14 ori în 18 partide și să ofere trei pase decisive, cifre care l-au transformat într-o țintă atractivă pe piața transferurilor.



Protest pe teren din cauza banilor

Despărțirea era iminentă încă de la finalul anului trecut. Pe 23 decembrie 2025, Hasani a fost protagonistul unui moment care a făcut înconjurul presei sportive din Turcia și nu numai. În timpul meciului de pe teren propriu cu Pendikspor, fostul giuleștean și colegii săi au refuzat să joace în primul minut al partidei, rămânând nemișcați pe gazon.



Gestul a fost un protest colectiv cauzat de neplata salariilor, restanțele acumulându-se pe parcursul mai multor luni. Adversarii au dat dovadă de fair-play și nu au atacat poarta în cele 60 de secunde de boicot.



„Clubul nostru a semnat un contract pe 1,5 ani cu Florent Hasani, care a purtat tricoul lui Boluspor. Salutăm acest transfer la clubul nostru. Îi dorim succes fotbalistului care va concura sub tricoul nostru”, a notat Amedspor pe pagina oficială de Facebook.



Hasani ajunsese în Turcia în ianuarie anul trecut, transferat de la Rapid București. În acea jumătate de sezon, atacantul a avut un impact imediat, marcând opt goluri în 18 meciuri. De-a lungul carierei, înainte de experiența din Giulești, kosovarul a mai evoluat pentru echipe precum KF Tirana, Gyirmot, Hapoel Kfar Saba, DVTK și Trepca 89.

