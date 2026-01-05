VIDEO Intră în play-off sau e OUT! Antrenorul din Superliga recunoaște: "Scrie foarte clar în contract"

Ianis Zicu (42 de ani) are ca obiectiv la Farul Constanța intrarea în play-off, însă misiunea se anunță foarte complicată.

La finalul anului 2025, după 21 de etape din sezonul regulat, Farul ocupă locul 10, cu 27 de puncte, 6 sub ultima poziție care duce în play-off. Pentru constănțeni urmează meciuri dificile, cu Universitatea Craiova, Dinamo sau Rapid printre adversare.

Ianis Zicu: "Pot să fiu demis dacă nu intru în play-off cu Farul"

La prima conferință de presă, Ianis Zicu, care a obținut recent licența Pro și va fi principal cu acte în regulă, a recunoscut că ar putea pleca de la Farul dacă nu se clasează în primele 6 la finalul sezonului regulat.

"În contract scrie foarte clar. Dacă nu voi intra în play-off, pot să fiu demis sau pot pleca. Dacă nu voi obține play-off-ul și clubul dorește, fără niciun fel de problemă, se poate rezolva amiabil.

Eu întotdeauna am pus pe primul plan rezultatele, emoțiile pe care le simt la echipă. Dacă nu voi vedea dorință în ochii jucătorilor, atunci cu siguranță voi lăsa pe altcineva.

Farul e un club privat al unui om pe care îl respect foarte mult (n.r - Gică Hagi), un mare fotbalist al României și văd câtă dorință are să reușească. Asta mă poate afecta emoțional, dar din alt punct de vedere nu aș putea fi afectat", a spus Ianis Zicu.

Spre deosebire de multe echipe din Superliga, Farul Constanța va efectua cantonamentul de iarnă în România, la baza sportivă a clubului.

Farul va disputa două partide de verificare, cu Cerno More Varna, pe 10 ianuarie, și cu FC Botoșani, pe 11 ianuarie.

