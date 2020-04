Antrenorul lui Dinamo este in pericol daca Negoita cedeaza clubul! "Nu m-as opune daca vor sa ma dea afara"

Ionut Negoita se afla in discutii cu oameni de afacere spanioli pentru a ceda clubul Dinamo.

Dinamo se afla intr-o situatie dificila si poate retrograda in cazul in care nu ia licenta. Este nevoie de 180 de mii de euro pentru salvarea clubului, insa Ionut Negoita, patronul clubului, nu dispune de acesti bani si vrea sa cedeze echipa.

Finantatorul se afla in discutii avansate cu oameni de afaceri spanioli care sunt interesati de Dinamo. In cazul in care negocierile se conretizeaza, postul de antrenor al lui Adrian Mihalcea nu este deloc sigur.

"Astept sa vedem daca domnul Negoita va bate palma cu spaniolii. Nu m-as opune daca cei care vor veni vor vrea sa ma dea afara. Sunt clauze, care daca ar fi achitate, contractul se intrerupe. Totusi, am garantia ca nu voi fi schimbat", a declarat Mihalcea la DigiSport.

Antrenorul lui Dinamo a mai vorbit despre problemele cu care se confrunta echipa sa, care nu se poate antrena. "Jucatorii nu au voie sa ajunga la baza sportiva pentru ca jucatorii au contractele suspendate. Trece greu aceasta perioada deoarece nu avem o data fixa in care stim ca totul se va termina. Baza sportiva de la Saftica arata foarte bine si ne-am putea antrena in grupuri. Ne-am putea izola acolo si sa ne facem pregatirea fizica.", a mai adaugat acesta.

Adrian Mihalcea este antrenorul lui Dinamo din martie. El le-a mai antrenat pe UTA Arad, CS Mioveni sau Dunarea Calarasi.