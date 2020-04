"Ramanem cu amintirile unui sezon superb!" Reactia celor de la Dinamo dupa ce EHF le-a interzis visul disputarii unui meci istoric

Reactia celor de la Dinamo dupa ce meciurile din EHF Champions League au fost anulate.

Comitetul Executiv al EHF a decis vineri ca meciurile din competitiile continentale nu se pot juca in luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus, astfel ca partidele din optimile si sferturile de finala ale CHhampions League au fost anulate. Dinamo ar fi trebuit sa joace impotriva celor de la PSG.

"Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal a decis astazi finalizarea sezonului 2019-2020 al EHF Champions League direct cu disputarea Turenului Final 4, anuland practic optimile si sferturile de finala. Astfel, visul nostru de a disputa un meci urias cu PSG a fost spulberat.

Ramanem cu amintirile unui sezon superb, pe care l-am incheiat neinvinsi si cu speranta ca anul viitor ne vom reintalni cu elita handbalului european in cea mai importanta competitie de club din lume. Multumim tuturor celor care au fost alaturi de noi in acest sezon al EHF Champions League, sponsori, parteneri, prieteni, dar mai ales suporterilor nostri minunati!", se arata in comunicatul emis pe site-ul oficial al clubului.

