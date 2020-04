Dezvaluiri incredibile de la cea mai mare performanta a lui Dinamo! "Cainii" dadeau spaga la arbitrii pentru a castiga meciurile din cupele europene: "Chiar eu am dus geanta cu bani!"

Cornel Dinu a dezvaluit ca Dinamo mitauia arbitrii pentru a castiga meciurile din Cupele Europene in perioada 1983-1984.

Legenda celor de la Dinamo, Cornel Dinu, a dezvaluit la 36 de ani la cea mai mare performanta a "cainilor" ca echipa din Stefan cel Mare obisnuia frecvent sa trucheze meciurile in cupele europene.

Corneul Dinu spune ca a cumparat Dinamo a cumparat arbitrii la mai multe meciuri din internationale din sezonul 1983-1984, cand alb-rosii au ajuns in semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Dinu era la acea vreme antrenorul secund al echipei, principal fiind Nicolae Nicusor, si a povestit cum se ocupa personal de mituirea arbitrilor. Dinamo a fost eliminata in semifinale de Liverpool, iar Dinu a spus ca acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca arbitrii nu au acceptat sa fie mituiti.

"Au existat mai multe probleme. Prima: n-am putut sa mai umblam la arbitri, asa cum facuseram in precedentele jocuri europene. N-a mai mers fiindca nu mai era loc pentru catei! Erau semifinalele Cupei Campionilor, nu prea mai era loc pentru Dinamo din Est.

Inainte de Liverpool jucaseream cu Dinamo Minsk. Am dus gentile cu bani si la Tbilisi, unde s-a jucat turul, si la Bucuresti. In URSS a fost mai complicat, fiindca arbitrul Castillejo era pazit de KGB, dar am reusit. La Bucuresti, au fost momente in are sovieticii ne dominau atat de rat incat arbitrul a venit la margine si mi-a spus: 'Mai tine-i in picioare un pic, ca mai mult de atat nu pot sa fac'. Nu puteau sa stea in picioare dupa pregatirea lui Nicusor. Era spre finalul meciului, daduse Augustin un gol cu umarul. Am reusit sa castigam cu 1-0.

Cu Hamburg, la fel, am dus geanta cu bani. Dar toti procedau asa! Dinamo a ajuns la acel nivel pe valoarea echipei, practica asta cu valizele pentru arbitri era generala, doar ca romanii tineau atunci la imaginea tarii, conta! Iar despre sovietici se stia si ca beau un ceai super-energizant, asa zis 'al ursilor'. Cu Hamburg a fost arbitru Kieser, un inspector scolar. Eu i-am dat banii, el mi-a facut cadouri, o cravata si un inel din argint.

Chiar am dechis geanta inainte sa i-o predau domnului Kieser, am vrut sa vad, din curiozitate, cam despre cati bani era vorba. Erau toate bancnotele Europei: franci francezi, franci elvetieni, marci. Securitatea imi daduse banii asa cum reusise sa-i stranga, nu era toata suma intr-o moneda", a declarat Cornel Dinu pentru Gazeta Sporturilor.