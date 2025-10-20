Echipa lui Marius Măldărășanu a pierdut cu 0-2 pe teren propriu în fața nou-promovatei Csikszereda și a coborât pe loc de baraj, cu doar 10 puncte după 13 etape.



Golurile formației din Miercurea Ciuc au fost marcate de Eppel (min. 38) și Jebari (min. 77), ambele venite după greșeli majore în apărarea sibienilor.



Marius Măldărășanu a „explodat” după eșecul cu Csikszereda



La finalul partidei, antrenorul Măldărășanu a avut un discurs dur. Tehnicianul a acuzat lipsa de concentrare a propriilor jucători și a comparat evoluția echipei cu o formă de „sinucidere fotbalistică”.



„Parcă am revăzut meciul cu FC Argeș. În prima repriză, adversarul nu ne-a pus nicio problemă. Apoi, am vrut să facem jocul mai palpitant și le-am oferit două goluri. Două cadouri, două assisturi din partea noastră. Ne-am bătut singuri. Am făcut harachiri! Ăsta e cuvântul. Sunt decizii greșite, o lipsă de concentrare totală. Controlam jocul, se ducea într-o singură direcție, dar am oferit totul pe tavă”, a spus Măldărășanu, vizibil iritat, la flash-interviuri.

Tehnicianul a evidențiat și faptul că Hermannstadt trebuie să reacționeze rapid, pentru a evita repetarea scenariului din sezonul trecut, când echipa s-a salvat de la retrogradare în ultimele etape.



„Nu trebuie să ajungem pe ultimul loc ca să ne trezim. Trebuie să trecem peste momentul ăsta și să jucăm fotbalul pe care știm că-l putem face”, a conchis antrenorul.



După 13 etape, Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu 10 puncte, fiind în zona roșie a clasamentului.

