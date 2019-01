Antrenorul dat afara de la FCSB dupa o rafuiala cu Becali: "Cred ca Teja o sa gestioneze bine relatia cu patronul!"

Cristiano Bergodi a fost antrenorul Stelei in 2009.

Cristiano Bergodi a fost antrenorul FCSB in 2009 si a fost dat afara dupa o disputa aprinsa cu patronul echipei.

Bergodi s-a rastit la Gigi Becali atunci cand acesta a vrut sa intre in vestiarul echipei, la pauza unui meci.

Antrenorul Voluntariului e convins ca Mihai Teja va gestiona mai bine relatia cu Becali.

"Teja e un baiat cuminte, un antrenor foarte bun, tanar, si a studiat la Coverciano. E un antrenor foarte bun."

"Nu ii e usor pentru ca acolo e multa presiune si au in fata o echipa a Clujului care e foarte buna."

"Ce sfaturi ii dau in relatia cu Becali? Niciun sfat, eu m-am certat cu Becali, n-as avea ce sfat sa ii dau", s-a amuzat Bergodi.

Italianul in vasta de 54 de ani are o misiune foarte dificila in acest sezon - sa o salveze de la retrogradare pe FC Voluntari.

Infovenii sunt ultimii in Liga I, cu doar 13 puncte stranse dupa 21 de etape.

Voluntari a plecat in aceasta dimineata in cantonamentul din Antalya.