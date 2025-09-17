Portarul de 26 de ani, ajuns în iarnă liber de contract la Aktobe, a depus plângerea la comisiile FRF, cerând aproximativ 10.000 de euro.

Vlad a fost folosit într-unul dintre meciurile cu Virtus, campioana din San Marino, iar acest lucru îl face eligibil pentru bonus, conform clauzelor contractuale, informează Fanatik.

Andrei Vlad a petrecut aproape opt ani la FCSB, dar a pierdut treptat postul de titular, mai ales după gafele care au marcat momente-cheie pentru echipă.

Gafeur la FCSB, erou în Kazahstan

Prima a venit în 2018, cu Austria Viena, când FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League după o respingere neinspirată a portarului. A urmat apoi eroarea din play-off-ul sezonului 2021/2022, contra CFR Cluj, gol care a cântărit greu în lupta pentru titlu și i-a adus pierderea definitivă a locului din poartă, Ștefan Târnovanu devenind titular.

În Kazahstan, Vlad este văzut cu alți ochi. La Aktobe e titular incontestabil, iar echipa sa se bate pentru cupele europene, fiind pe locul 4 în clasament, la doar patru puncte de podium.

