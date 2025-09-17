Prezent la un turneu de golf caritabil, fostul mare campion i-a oferit un sfat direct conaționalului său, Alcaraz, o recomandare care intră în contradicție cu viziunea lui Roger Federer.



"Rafa" îl îndeamnă pe Alcaraz, deținător a șase titluri de Grand Slam, să nu se gândească pe termen lung, ci să se concentreze pe prezent.



"Cred că, la urma urmei, ceea ce trebuie să facă este să se bucure de moment, care este unul strălucitor, și să continue să muncească pentru a-și îndeplini obiectivele, să progreseze și să se antreneze în fiecare zi cu entuziasmul de a fi mai bun", a transmis Nadal, citat de Daily Express.



"Rafa" îl contrazice pe Federer



Abordarea lui Nadal este complet diferită de cea a lui Roger Federer, care în trecut l-a sfătuit pe tânărul spaniol să își planifice cariera în cicluri de câte cinci ani. Nadal consideră că o astfel de strategie este riscantă.



"Cinci ani înseamnă mult, mai ales în tenis, unde lucrurile se pot schimba drastic în orice moment", a punctat "Matadorul".



Nadal a vorbit și despre eternele comparații dintre "Big Three" (Nadal, Federer, Djokovic) și noul duo de la putere, Alcaraz - Sinner. Ibericul a insistat că fiecare generație își scrie propria istorie.



"Federer, Djokovic și eu am fost cine am fost, și asta e tot. Fiecare trebuie să-și trăiască propria poveste; fiecare poveste este diferită și nu are rost să te compari constant cu ceilalți", a mai spus el.

