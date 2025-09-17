Olandezii au fost învinși de debutanta Royale Union St. Gilloise, scor 1-3, pe teren propriu. Dennis Man a fost introdus în ultimele zece minute, dar nu a reușit să aducă un plus în jocul lui PSV.



Joey Veerman și-a ieșit din minți după PSV - Union St. Gilloise 1-3



Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui PSV, Joey Veerman (26 de ani), a avut un discurs foarte dur la finalul meciului cu Royale Union St. Gilloise.



"Am făcut cadou primele două goluri, acest lucru pur și simplu nu ar trebui să se întâmple. Am ratat de două ori cu poarta goală, nu e posibil în Liga Campionilor. Fiecare jucător trebuie să ia cea mai bună decizie aici.



Parcă ne era frică să cerem mingea. Construcția a fost lentă, toată lumea alerga greu cu mingea la picior. Nu a fost un joc bun, nu am avut nicio idee clară. Știam că ei vor juca mai dur. Toată lumea face greșeli personale, dar trebuie să încercăm să le corectăm ca echipă", a declarat Veerman, citat de cotidianul De Telegraaf.



Mijlocașul Joey Veerman a fost integralist în duelul PSV - Royale Union St. Gilloise, scor 1-3. Oaspeții au condus cu 3-0 la Eindhoven, iar golul de onoare al lui PSV a fost marcat de Ruben van Bommel (21 de ani), în minutul 90.



Dennis Man a jucat 13 minute în Champions League cu PSV și a primit nota 6,6



Intrat pe teren în minutul 80 al meciului cu Royale Union Saint-Gilloise, la scorul de 0-2, Dennis Man a văzut cum belgienii au înscris chiar după schimbare. Kevin Mac Allister a făcut 3-0 în minutul 81, după un corner.



Dennis Man a jucat 13 minute și a debutat astfel în cea mai importantă competiție europeană a cluburilor. Specialiștii de la SofaScore i-au acordat nota 6,6.



În a doua etapă din UCL, PSV va juca în deplasare cu Bayer Leverkusen. Până atunci, Dennis Man&Co vor da piept în campionat cu rivala Ajax Amsterdam.

