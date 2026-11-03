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Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Rapid s-a impus în etapa a 14-a din SuperLiga, scor 2-0 în fața lui Csikszereda. Daniel Pancu a surprins pe toată lumea înainte de fluierul de start, când l-a trimis în premieră pe Andrei Șucu în teren din primul minut.

Andrei Șucu, postare în miez de noapte după conflictul de la Rapid

Totuși, visul frumos s-a încheiat prematur. Fiul lui Dan Șucu a fost înlocuit la pauza duelului, iar la final antrenorul a surprins la declarații, spunând că Andrei Șucu este nemulțumit de minutele primite la Rapid.

Ulterior, Diana Șucu a sărit în apărarea fiului ei printr-o postare, dar mai apoi a șters mesajul. La patru zile după victoria obținută în fața lui Csikszereda, Andrei Șucu a venit cu un filmuleț pe rețelele de socializare.

Fiul patronului din Giulești a redistribuit pe Instagram Story, la miezul nopții, un videoclip cu reacția avută de Peluza Rapid la golul marcat de el în partida cu FC Argeș. Andrei Șucu a atașat și un mesaj: „Te voi iubi la nesfârșit și încă o zi în plus”.

La nivel de seniori, Andrei Șucu a strâns 52 de minute în trei meciuri diferite și a reușit să înscrie un gol. Totodată, cota sa de piață a crescut, atingând 50.000 de euro după ultima actualizare.