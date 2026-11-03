Andrei Șucu, postare în miez de noapte după conflictul de la Rapid

Andrei Șucu, postare în miez de noapte după conflictul de la Rapid Superliga
SPORT.RO
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Andrei Șucu a postat un mesaj pentru suporterii Rapidului.

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Rapid s-a impus în etapa a 14-a din SuperLiga, scor 2-0 în fața lui Csikszereda. Daniel Pancu a surprins pe toată lumea înainte de fluierul de start, când l-a trimis în premieră pe Andrei Șucu în teren din primul minut.

Andrei Șucu, postare în miez de noapte după conflictul de la Rapid

Totuși, visul frumos s-a încheiat prematur. Fiul lui Dan Șucu a fost înlocuit la pauza duelului, iar la final antrenorul a surprins la declarații, spunând că Andrei Șucu este nemulțumit de minutele primite la Rapid.

Ulterior, Diana Șucu a sărit în apărarea fiului ei printr-o postare, dar mai apoi a șters mesajul. La patru zile după victoria obținută în fața lui Csikszereda, Andrei Șucu a venit cu un filmuleț pe rețelele de socializare.

Fiul patronului din Giulești a redistribuit pe Instagram Story, la miezul nopții, un videoclip cu reacția avută de Peluza Rapid la golul marcat de el în partida cu FC Argeș. Andrei Șucu a atașat și un mesaj: „Te voi iubi la nesfârșit și încă o zi în plus”.

La nivel de seniori, Andrei Șucu a strâns 52 de minute în trei meciuri diferite și a reușit să înscrie un gol. Totodată, cota sa de piață a crescut, atingând 50.000 de euro după ultima actualizare.

Ce a declarat Daniel Pancu despre Andrei Șucu

La flash-interviul de după meciul cu Csikszereda, Daniel Pancu nu s-a ferit de cuvinte și a expus că Andrei Șucu este nemulțumit de situația sa. Tehnicianul susține că fiul patronului trebuie să o ia treptat, nefiind în prezent capabil să ducă un meci de SuperLiga.

„Rămân la vorbele mele, la impresia mea. Puteți să-mi luați declarația de după meciul cu FC Argeș. Are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă cum e Rapid, cu obiective. Se străduiește în continuu, dar nu. E o evoluție normală, cum mă așteptam. La un moment dat, în prima repriză, se sufocase. Lucruri normale, mă așteptam.

Din partea lui, da. O mare stare de nemulțumire. Nu poate să înțeleagă. Nici eu nu înțelegeam la aproape 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. Eu tot caut de vreo 3 etape să intre. I-am spus și părintelui - știți că nu e ușoară nici situația mea, e chiar foarte complicată din punctul ăsta de vedere - că nu fac decât să-l protejez.

Dacă are nevoie de minute, de a simți ce înseamnă fotbalul profesionist, trebuie să intre pe fond bun. Dacă jocul nu ne permite, dacă adversarul ne conduce sau situația e strânsă, prefer să nu joace un astfel de jucător, pentru că i-aș face mai mult rău.

Părinții? Și eu, dacă aș fi în locul lor, aș avea aceeași dorință. Dar nu, din partea lui a fost, nu înțelege niște lucruri. Nu are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Până nu le simți, nu ai cum. Simți că ești Mihai Viteazul și Superman la un loc, dar nu...”, a declarat Daniel Pancu.

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