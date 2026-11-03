Bogdan Stelea va împlini 59 de ani pe 5 decembrie. În ciuda vârstei, fostul portar al Generației de Aur are o formă la care mulți tineri aspiră.
La 58 de ani, Bogdan Stelea a dezvăluit secretul formei de invidiat
În perioada în care activa ca profesionist, Bogdan Stelea era poreclit „Arnold”, numele provenind de la fostul actor și culturist Arnold Schwarzenegger.
Deși se apropie de schimbare prefixului, „Arnold” Stelea se menține într-o formă de zile mari. Într-un interviu oferit pentru ProTV și Sport.ro, fostul internațional a expus secretul din spatele condiției fizice.
Mai exact, Bogdan Stelea are un program strict, în fiecare zi fiind în bazinul de înot. Pe lângă activitatea în apă, fostul portar merge la sală, trage de fiare și se plimbă cu bicicleta.
Înotul are o importanță aparte în viața lui „Arnold”, acesta inspirându-se zilnic fie din cărți, YouTube sau chiar din cariera lui David Popovici.
„Înot, merg la sală, trag de fiare, merg la cycling, ies afară, arunc la coș. După ce merg la sală, vin și intru în apă. Mă relaxează foarte tare! Înot în fiecare zi! Mă uit pe YouTube sau citesc de cum trebuie să te miști în apă.
(n.r. - David Popovici) Aia e altă lume, o lume a perfecțiunii!”, a declarat Bogdan Stelea, pentru ProTV și Sport.ro.
Antrenorul de înot al lui Bogdan Stelea a dezvăluit că fostul portar nu ratează nicio sesiune în bazin. Liviu Magda a expus că „Arnold” ajunge primul în club, fiind un exemplu de perseverență.
„Este nelipsit! Eu de fiecare dată când am venit la muncă, l-am găsit în club. E un exemplu de perseverență, mi se pare wow să se mențină astfel la vârsta dânsului”, a spus Livu Magda, antrenorul lui Bogdan Stelea.