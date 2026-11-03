Cu ce se ocupă Irina Begu la patru luni de la retragerea din tenis: imaginile care i-au surprins pe fani

Cu ce se ocupă Irina Begu la patru luni de la retragerea din tenis: imaginile care i-au surprins pe fani

Pe tavă: Alcaraz a primit șansa rară de a nu deveni „următorul Nadal.” Ce ghinion poate evita spaniolul

Pe tavă: Alcaraz a primit șansa rară de a nu deveni „următorul Nadal.” Ce ghinion poate evita spaniolul

România, victorie la primul meci de la Billie Jean King Cup pentru junioare

România, victorie la primul meci de la Billie Jean King Cup pentru junioare

Gigi Becali a auzit ce a făcut Pancu la Rapid și a reacționat: ”Îl dădeam afară în trei secunde”

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Bogdan Stelea va împlini 59 de ani pe 5 decembrie. În ciuda vârstei, fostul portar al Generației de Aur are o formă la care mulți tineri aspiră.

La 58 de ani, Bogdan Stelea a dezvăluit secretul formei de invidiat

În perioada în care activa ca profesionist, Bogdan Stelea era poreclit „Arnold”, numele provenind de la fostul actor și culturist Arnold Schwarzenegger.

Deși se apropie de schimbare prefixului, „Arnold” Stelea se menține într-o formă de zile mari. Într-un interviu oferit pentru ProTV și Sport.ro, fostul internațional a expus secretul din spatele condiției fizice.

Mai exact, Bogdan Stelea are un program strict, în fiecare zi fiind în bazinul de înot. Pe lângă activitatea în apă, fostul portar merge la sală, trage de fiare și se plimbă cu bicicleta.

Înotul are o importanță aparte în viața lui „Arnold”, acesta inspirându-se zilnic fie din cărți, YouTube sau chiar din cariera lui David Popovici.

„Înot, merg la sală, trag de fiare, merg la cycling, ies afară, arunc la coș. După ce merg la sală, vin și intru în apă. Mă relaxează foarte tare! Înot în fiecare zi! Mă uit pe YouTube sau citesc de cum trebuie să te miști în apă.

(n.r. - David Popovici) Aia e altă lume, o lume a perfecțiunii!”, a declarat Bogdan Stelea, pentru ProTV și Sport.ro.

Antrenorul de înot al lui Bogdan Stelea a dezvăluit că fostul portar nu ratează nicio sesiune în bazin. Liviu Magda a expus că „Arnold” ajunge primul în club, fiind un exemplu de perseverență.

„Este nelipsit! Eu de fiecare dată când am venit la muncă, l-am găsit în club. E un exemplu de perseverență, mi se pare wow să se mențină astfel la vârsta dânsului”, a spus Livu Magda, antrenorul lui Bogdan Stelea.