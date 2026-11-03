Echipa feminină de tenis a României a început cu dreptul participarea la turneul final al Billie Jean King Cup pentru junioare, competiţie desfăşurată la Cairo, în Egipt. Tricolorele au învins Canada cu scorul de 2-1, în primul meci din Grupa a 4-a.

România, victorie la primul meci de la Billie Jean King Cup pentru junioare

Victoria a fost decisă în partida de dublu, câştigată de perechea Sara Nicole Sitar/Maria Valentina Pop, scor 6-1, 6-3 cu Elisabeth Djabourian şi Isabella Ruyu Yan.

Primul punct al echipei României a fost adus de Sara Nicole Sitar, care a învins-o pe Amy Shen în două seturi, scor 6-0, 7-5. Canada a restabilit egalitatea prin Isabella Ruyu Yan, care a trecut de Maria Valentina Pop, scor 6-4, 6-2.

Din lotul României mai face parte şi Veronica Cermac, iar căpitanul echipei este Ciprian Săvulescu.

Participarea de la Cairo reprezintă a şaptea prezenţă a României la turneul final al Billie Jean King Cup pentru junioare, în 2024 România ajungând până în finală, fiind învinsă de reprezentativa Statelor Unite ale Americii.

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