Drăgușin s-a destăinuit în Italia înainte de Fiorentina - Juventus: "Sunt mândru de parcursul meu"

Revenit în Italia după doi ani și jumătate petrecuți în Anglia, la Tottenham, Radu Drăgușin este titular incontestabil la Fiorentina, iar duminică va da piept cu echipa la care a crescut și la care a jucat inclusiv în Liga Campionilor - Juventus.

Drăgușin s-a destăinuit în Italia înainte de Fiorentina - Juventus

Drăgușin, titularizat de Fiorentina în toate cele 10 etape de până acum, a prefațat duelul cu Juventus în programul de meci, amintindu-și de perioada petrecută în tricoul torinezilor.

"Sunt mândru de parcursul meu, fiecare experiență m-a ajutat să cresc. Am ajuns la Juventus la 16 ani și am avut ocazia să învăț alături de jucători de cel mai înalt nivel. La Sampdoria, Salernitana și Genoa am acumulat și mai multă experiență, iar la Tottenham am continuat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om.

Accidentarea m-a învățat să am răbdare și să apreciez fiecare zi petrecută pe teren. Acum sunt fericit la Fiorentina. Vreau să continui să progresez, să-mi ajut echipa și să le ofer suporterilor noștri cât mai multe bucurii. Le merită din plin", a spus Drăgușin, potrivit TMW.