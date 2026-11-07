Drăgușin s-a destăinuit în Italia înainte de Fiorentina - Juventus: "Sunt mândru de parcursul meu"

Drăgușin s-a destăinuit în Italia înainte de Fiorentina - Juventus: &quot;Sunt mândru de parcursul meu&quot; Serie A
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) se pregătește de un meci special în Serie A, Fiorentina - Juventus (duminică, de la ora 21:45).

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Revenit în Italia după doi ani și jumătate petrecuți în Anglia, la Tottenham, Radu Drăgușin este titular incontestabil la Fiorentina, iar duminică va da piept cu echipa la care a crescut și la care a jucat inclusiv în Liga Campionilor - Juventus.

Drăgușin s-a destăinuit în Italia înainte de Fiorentina - Juventus

Drăgușin, titularizat de Fiorentina în toate cele 10 etape de până acum, a prefațat duelul cu Juventus în programul de meci, amintindu-și de perioada petrecută în tricoul torinezilor.

"Sunt mândru de parcursul meu, fiecare experiență m-a ajutat să cresc. Am ajuns la Juventus la 16 ani și am avut ocazia să învăț alături de jucători de cel mai înalt nivel. La Sampdoria, Salernitana și Genoa am acumulat și mai multă experiență, iar la Tottenham am continuat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om.

Accidentarea m-a învățat să am răbdare și să apreciez fiecare zi petrecută pe teren. Acum sunt fericit la Fiorentina. Vreau să continui să progresez, să-mi ajut echipa și să le ofer suporterilor noștri cât mai multe bucurii. Le merită din plin", a spus Drăgușin, potrivit TMW.

Drăgușin: "Am făcut progrese evidente și sunt încrezător"

Fiorentina are o apărare modestă, a încasat 23 de goluri în cele 10 etape și abia a ieșit din zona retrogradării după victoria din ultima etapă, cu Sassuolo (4-2). Drăgușin a explicat cum încearcă formația viola să își îmbunătățească faza defensivă.

"Ne antrenăm și discutăm despre acest aspect aproape în fiecare zi. Fiecare dintre noi are propriile responsabilități, iar felul în care ne organizăm și ne ajutăm pe teren este esențial pentru echilibrul întregii echipe.

Trebuie să gestionăm mai bine anumite momente ale meciurilor. Nu poți controla jocul pe durata tuturor celor 90 de minute, așa că trebuie să știm să rămânem compacți și să luăm deciziile corecte chiar și atunci când adversarul pune presiune.

Am făcut progrese evidente și sunt încrezător că acestea se vor traduce printr-o mai mare soliditate defensivă și rezultate mai bune", a mai spus Drăgușin.

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