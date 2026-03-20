Monday Etim a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în prelungirile primei reprize. Dinamo n-a egalat până la pauză, dar a intrat la cabine cu avantaj numeric după ce Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault dur la Maxime Sivis.

O repriză în superioritate numerică n-a fost suficientă pentru Dinamo. Ianis Tarbă și Alex Pop s-au întrecut în ratări, iar ”câinii” rămân pe ultimul loc în play-off, în contextul în care majoritatea adversarelor din ”TOP 6” n-au jucat în această etapă.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a tras primele concluzii după ce echipa sa a ajuns la a cincea înfrângere la rând în campionat. Oficialul ”câinilor” știe motivul pentru care ”roș-albii” nu au putut smulge un rezultat pozitiv în fața oltenilor.

Andrei Nicolescu: ”Mi-am dat seama”

„Dureros, foarte dureros. O pasă foarte proastă pentru noi. Vine bine pauza asta, pică la timp… ca să ne putem aduna. E dureros că pierdem meciurile astea și la fiecare partidă stăm cu impresia că am fi putut obține mai mult. În niciun meci nu am fost mai inferiori, doar prin faptul că nu am marcat.

Craiova a avut mai multă golăneală fotbalistică, în sensul bun. A știut să speculeze mai bine anumite momente. Cred că și acel meleu înainte de gol a fost creat cu tensiune, conștient de către ei, ca să destabilizeze puțin. Mi-am dat seama că au inflamat lucrurile și că au mizat pe faptul că noi, mental, ne destabilizăm. Atunci am zis să nu luăm gol până la pauză, că simțeam asta.

După gol sunt convins că ei și-au setat ca primele 5 minute să fie extrem de agresivi, să întărească senzația asta de gol. De aceea au luat și roșu. Mi-a plăcut tactica asta. Deci un pic mai multă știință, per ansamblu. Au speculat mai bine momentele. Au știut și au pregătit să speculeze mai bine”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

Cu două înfrângeri din două, Dinamo rămâne pe locul șase, cu 26 de puncte, la un singur punct de următoarea clasată, CFR Cluj, care va juca în această etapă cu Rapid. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a revenit, temporar, pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte.

În următoarea rundă, după reluarea campionatului, Dinamo va juca în deplasare cu FC Argeș, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita celor de la CFR Cluj.