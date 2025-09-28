În timp ce tabăra oltenilor, condusă de Mihai Rotaru, acuză un arbitraj ostil, oficialul dinamovist, deși apără decizia centralului în cazul eliminării lui Nicușor Bancu, face o concesie surprinzătoare legată de jucătorul său, Danny Armstrong.



Meciul a fost marcat de eliminarea căpitanului oltean, o decizie care a cântărit decisiv în economia partidei, Dinamo reușind să egaleze pe final, în superioritate numerică.



"La Bancu e roșu fără dubiu"



Andrei Nicolescu a susținut că decizia arbitrului Adrian Cojocaru de a-i arăta cartonașul roșu lui Nicușor Bancu a fost corectă, dar a recunoscut că și Danny Armstrong, implicat în fază, ar fi putut fi avertizat.



"Pentru mine e roșu la Bancu. Din analiza fragmentată a imaginilor, arbitrul trebuia să analizeze dacă Armstrong a avut o reacție în momentul în care a trimis piciorul spre Bancu. Dacă s-a văzut o reacție, putea fi sancționat și Armstrong. Eu sunt subiectiv. În cazul în care s-a considerat o reacție, se putea da un galben și la Armstrong. La Bancu mi se pare fără dubiu o intenție", a punctat oficialul dinamovist pentru Fanatik.



Poziția sa contrastează puternic cu cea a conducerii din Bănie. Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a tunat la finalul meciului, acuzându-i pe arbitrii Adrian Cojocaru și Andrei Chivulete (VAR) că "și-au bătut joc" de echipa sa. De aceeași părere au fost și Mirel Rădoi și Sorin Cârțu, care au insistat că și Armstrong ar fi trebuit eliminat.



Scandalul a izbucnit într-un moment crucial al partidei. Oltenii conduceau cu 2-1 când au rămas în inferioritate numerică, iar Dinamo a profitat, egalând prin Alex Pop în minutul 90, fiind chiar foarte aproape de a da lovitura de grație în prelungiri, însă Karamoko nu l-a putut învinge pe portarul oltenilor dintr-o poziție ideală.

