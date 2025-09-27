În fața a peste 20.000 de spectatori, Dinamo a deschis scorul pe ”Ion Oblemenco” prin Alexandru Musi după ce, inițial, Stipe Perica a lovit bara. Bucuria ”câinilor” nu a durat mult, Teles a restabilit egalitatea patru minute mai târziu cu un șut la care Epassy nu a avut replică.



Badelj a adus-o pe Universitatea Craiova în avantaj în debutul reprizei secunde, iar Alexandru Pop a stabilit scorul final în minutul 90, 2-2, după ce Dinamo a evoluat jumătate de oră în superioritate numerică.



Antrenorul Ionuț Chirilă (59 de ani) a fost prezent la meciul din Bănie și a tras o concluzie după această partidă. ”Profesorul” o vede pe Dinamo drept ”candidată serioasă” la titlu în acest sezon.



Ionuț Chirilă: ”Dinamo e o candidată serioasă la titlu”



"Dinamo este o candidată serioasă la titlu, având în vedere perioadele proaste prin care trec FCSB și CFR Cluj. Rapid, dacă nu câștigă la Ploiești, o să aibă probleme mari, pentru că pretențiile sunt enorme după investițiile făcute de domnul Șucu și pentru ceea ce așteaptă suporterii foarte pretențioși din Giulești.



E prea devreme să spunem cine va câștiga titlul. Nu se detașează nicio echipă în lupta pentru campionat, sunt toate acolo. Să vedem dacă FCSB își va reveni după victoria din Europa League și dacă CFR va ține pasul, campionatul se joacă. Nu e nicio echipă care să se detașeze clar, nici ca punctaj, nici ca joc.



Dinamo are probleme de potență fizică, la fel și Craiova, jucătorii nu mai puteau sta în picioare. Asta spune multe, pregătirea fizică în fotbalul de astăzi este extrem de importantă. Echipa care va avea prospețime se va duce spre titlu", a spus Chirilă, la iamsport.ro.



În următoarea etapă din campionat, Dinamo va juca în deplasare cu Unirea Slobozia, în timp ce Universitatea Craiova se va deplasa la București pentru derby-ul cu FCSB.

