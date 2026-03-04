Chiar dacă echipa a pierdut ultimele două meciuri din campionat, cu Rapid (1-2) și FC Argeș (0-1), Dinamo este sigură de prezența în play-off și trece prin cel mai bun moment din ultimii ani, atât pe plan sportiv, cât și pe plan administrativ.

Totuși, Nicolescu se declară surprins de asistența scăzută de la ultimele meciuri. Cu FC Argeș, pe Arena Națională, la care au fost prezenți 9.800 de suporteri, președintele lui Dinamo se aștepta la o prezență mai consistentă.

Pentru ”câini”, meciul cu CFR Cluj din ultima etapă a sezonului regulat are o miză specială. O victorie o poate ajuta pe Dinamo să țină pasul cu primele două locuri, iar o înfrângere o poate trimite tocmai pe locul șase, dacă FC Argeș și U Cluj își vor câștiga meciurile din această etapă.

Andrei Nicolescu: ”M-a încercat un sentiment de amărăciune”

„Ar trebui să însemne normalitate ca noi sau ei toți, sau noi toți, să fim din ce în ce mai mulți la meciurile lui Dinamo. Eu am avut, recunosc, o frustrare pe care nu am spus-o și mă gândeam dacă să o spun sau nu, când am văzut la Craiova că joacă cu Metaloglobus și că sunt 15.000 în tribună, iar noi aveam 7.000 de bilete vândute.

M-a apăsat așa un sentiment, să scriu sau să nu scriu ceva. După care mi-am dat seama că poate nu sunt eu în măsură să scriu despre chestia asta, pentru că sunt poate prea mic, poate prea devreme, prea puțin în familia asta.

Dar, pe de altă parte, când într-un meci așa de important cu FC Argeș am fost 9.800, într-o perioadă în care chiar a fost frumos afară, nu au mai fost gerurile care erau, m-a încercat așa un sentiment de amărăciune un pic și nu-mi dau seama...”, a spus Nicolescu, potrivit RadioDinamo1948.

Chiar și așa, Dinamo deține recordul de asistență din acest sezon. A fost înregistrat la meciul cu Rapid din tur (0-2), când au asistat 34.700 de spectatori.

Dinamo vine după două eșecuri consecutive în Superligă

Zeljko Kopic spune că prioritatea sa numărul unu este pregătirea echipei pentru a nu mai rata atât de mult după ce a pierdut ultimele două partide din campionat, cu Rapid şi FC Argeş.

"De ceva timp vorbim despre reacţiile noastre în ultimele 20-25 de metri. Când vezi ce situaţii avem pentru a marca, ce situaţii clare, ce situaţii în care ratăm ultima pasă... Asta este ceva la care trebuie să fim mai buni. Desigur, defensiv suntem stabili. Nu poţi să te aştepţi să nu oferi nimic adversarului, dar preocuparea principală este cum să facem lucrurile mai bine în faţa porţii adverse", a spus antrenorul dinamovist.