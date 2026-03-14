Rapid s-a impus și în turul play-off-ului în fața lui Dinamo și a ajuns la trei victorii consecutive în actuala stagiune împotriva ”câinilor”, cu cele două din sezonul regulat.

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Kovacs după Rapid - Dinamo: ”Numai dacă ești beat nu dai fault! Doamne ferește, e rușinos!”

Adrian Porumboiu l-a pus la colț pe Istvan Kovacs după faza controversată din minutul 67 al meciului, când Andrei Borza l-a îmbrâncit pe Alexandru Musi, iar mingea a ajuns la Claudiu Petrila, care, după un ”un-doi” cu Elvir Koljic, l-a învins pe Epassy cu un șut superb de la marginea careului.

”La faza faultului lui Borza la Musi, dacă ești arbitru, nu ai nevoie de intervenția VAR. Ești arbitru mare, cum să nu vezi că este fault?! Apoi, la golul lui Petrila, numai dacă ești beat nu dai fault la intervenția lui Borza la Musi. Asta nici la cursurile de începători nu poți să o greșești. Nu era nevoie să-l cheme VAR-ul.

Doamne ferește, e rușinos. Cred că Kovacs chiar are probleme de vedere. Dacă nu vezi nici faultul de la penalty, nici pe acesta la Musi, e grav pentru un arbitru FIFA!

La faza cu Musi este un brânci ca în campionatele sătești. La acel atac al lui Armstrong la Vulturar nu este de roșu. Pe asta a nimerit-o. Poate că VAR i-a atras atenția la faza cu Borza și Musi. O fi zis că a controlat-o el. Mai bine să-și controleze vederea”, a spus Porumobiu, potrivit gsp.

Rapid - Dinamo 3-2

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.