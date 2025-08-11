După 4-3 cu FCSB și 1-0 cu Metaloglobus, Dinamo a ajuns la opt puncte după cinci runde și speră la un nou sezon impresionant, după ce anul trecut a reușit să prindă play-off-ul, chiar dacă nu a avut realizări în ”TOP 6”, reușind o singură victorie.



Alexandru Curtean (38 de ani), fost jucător la Dinamo, în prezent antrenor la ACS Mediaș, în Liga 3, urmărește tot ce se întâmplă la fosta sa echipă. S-a declarat impresionat de proiectul pus la cale de ”roș-albi” și are și doi remarcați în echipa lui Zeljko Kopic.



Alexandru Curtean: ”Îmi plac Gnahore și Cîrjan”



Mijlocașii Eddy Gnahore și Cătălin Cîrjan sunt preferații antrenorului de la Mediaș, care spune că Dinamo va redeveni o forță în viitorul apropiat.



„Foarte mult îmi place Gnahore, la fel și de Cîrjan. Devine liderul de care au nevoie, își asumă rolul ăsta. Mi se pare foarte bine pentru vârsta lui”



Eu cred că în următorii 2-3 ani, Dinamo va redeveni o forță. Chiar zilele trecute mă uitam pe YouTube la niște retrospective, nu jucam nici eu, eram copil. Dinamo și Steaua nici nu se punea problema să nu ia titlul cel puțin la 2-3 ani. Acum s-au schimbat lucrurile, dar eu cred că Dinamo va redeveni o forță. Eu așa cred. Arată bine din exterior. Eu zic că arată bine”, a spus Curtean, pentru PRO TV și Sport.ro.



Urmează meciuri tari pentru Dinamo

UTA Arad (acasă), Universitatea Cluj (deplasare) și Hermannstadt (acasă) sunt echipele pe care Dinamo le va întâlni în luna august, până la pauza competițională pentru meciurile echipei naționale cu Cipru și Canada.



După reluarea campionatului, în a doua săptămână din septembrie, Dinamo va avea parte de un alt test dificil. Se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu.



Cariera lui Alexandru Curtean



Fostul mijlocaș și-a început cariera la Gaz Metan, după care a ajuns, în 2009, la Poli Timișoara pentru o sumă importantă, 1,5 milioane de euro.



A urmat transferul la Dinamo, în 2012, pentru 700.000 de euro, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa României, iar apoi a mai jucat pentru Botev Plovdiv, ACS Poli Timișoara, Atyrau, Hermannstadt, CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara.

