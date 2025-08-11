VIDEO Cum arată clasamentul în Liga de Rugby după derby-ul campionatului, SCM USV Timișoara - Dinamo

Cum arată clasamentul &icirc;n Liga de Rugby după derby-ul campionatului, SCM USV Timișoara - Dinamo Rugby
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luptă strânsă pentru prima poziție, ocupată în continuare de ”buldogii” din Ștefan cel Mare.

Dinamo, Liga de Rugby, Dragoş Ser, SCM USV Timișoara, CSM Stiinta Baia Mare
SCM USV Timişoara a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti, cu 32-17, sâmbătă, pe Bega, într-un derby restant din prima etapă a Ligii de Rugby.

Bănăţenii au reuşit patru eseuri în acest meci, în care cel mai bun jucător de pe teren a fost Dragoş Ser.

”Pierdem restanța din prima etapă a Ligii de Rugby Kaufland

💥SCM USV Timisoara - DINAMO 32-17 (raport eseuri 4-2)

Chiar dacă am pierdut rămânem pe prima poziție a clasamentului”, a postat pagina Dinamo Rugby.

Clasamentul din Liga de Rugby

1. Dinamo 28 puncte (6 puncte bonus)

2. CSM Ştiinţa Baia Mare 28 puncte (4 pb)

3. SCM USV Timişoara 27 puncte (7 pb)

4. Steaua 24 puncte (2 pb)

5. Rapid 11 puncte (3 pb)

6. CS Universitatea ELBI Cluj 0 puncte

Foto: SCM Timișoara

