SCM USV Timişoara a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti, cu 32-17, sâmbătă, pe Bega, într-un derby restant din prima etapă a Ligii de Rugby.

Bănăţenii au reuşit patru eseuri în acest meci, în care cel mai bun jucător de pe teren a fost Dragoş Ser.

