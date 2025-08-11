SCM USV Timişoara a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti, cu 32-17, sâmbătă, pe Bega, într-un derby restant din prima etapă a Ligii de Rugby.
Bănăţenii au reuşit patru eseuri în acest meci, în care cel mai bun jucător de pe teren a fost Dragoş Ser.
Luptă strânsă pentru prima poziție, ocupată în continuare de ”buldogii” din Ștefan cel Mare.
SCM USV Timişoara a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti, cu 32-17, sâmbătă, pe Bega, într-un derby restant din prima etapă a Ligii de Rugby.
Bănăţenii au reuşit patru eseuri în acest meci, în care cel mai bun jucător de pe teren a fost Dragoş Ser.
”Pierdem restanța din prima etapă a Ligii de Rugby Kaufland
💥SCM USV Timisoara - DINAMO 32-17 (raport eseuri 4-2)
Chiar dacă am pierdut rămânem pe prima poziție a clasamentului”, a postat pagina Dinamo Rugby.
1. Dinamo 28 puncte (6 puncte bonus)
2. CSM Ştiinţa Baia Mare 28 puncte (4 pb)
3. SCM USV Timişoara 27 puncte (7 pb)
4. Steaua 24 puncte (2 pb)
5. Rapid 11 puncte (3 pb)
6. CS Universitatea ELBI Cluj 0 puncte
Foto: SCM Timișoara
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News