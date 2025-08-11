Clubul a anunțat că partida se mută pe cel mai mare stadion din țară pentru că are loc vineri, 15 august, zi liberă națională, într-un weekend prelungit.



Mai puțin de 5.000 de bilete vândute



Până acum, s-au vândut mai puțin de 5.000 de bilete și abonamente, iar oficialii speră ca la ora jocului să fie peste 15.000 de spectatori în tribune, informează Radio Dinamo.



UTA, echipa lui Adi Mihalcea, este neînvinsă în acest start de sezon și vine după victoria cu Farul, în timp ce Dinamo are două succese consecutive și a revenit în zona play-off-ului.



Partida se joacă vineri, de la 21:30 și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Prețul biletelor variază între 20 și 500 de lei, în funcție de sector, cel mai ieftin fiind la peluze (20 lei – inel 3), iar cel mai scump la VIP Experience (500 lei).

