Gigi Becali a anunțat revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca formației roș-albastre. Tehnicianul a mai pregătit FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-2017. „Reghe” a bifat peste 170 de meciuri pe banca echipei și a cucerit două titluri de campion.

Andrei Nicolescu: „FCSB e o echipă puternică”

La o zi după anunț, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intervenit telefonic la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1. Oficialul „câinilor” a fost întrebat despre revenirea lui Reghecampf la FCSB și a evitat să ofere o analiză directă.

„FCSB, prin natura lotului, este o echipă puternică. Nu comentez mișcările de la alte echipe, nu ar fi deontologic din partea mea. Ce să zic? Fiecare își vede de ograda lui. Prin natura numelui și a performanței din ultimul timp, cu siguranță e o echipă foarte puternică, care va avea un cuvânt de spus în acest campionat”, a spus Andrei Nicolescu la VOYO SPORT.

Dacă totul merge conform planului, îl vom vedea pe Reghecampf pe bancă pe 10 octombrie, când FCSB primește vizita celor de la Oțelul Galați, în etapa #11. Partida este programată nu mai devreme de ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.