Andrei Miron neagă afirmațiile făcute de Gigi Becali: „Nu este adevărat!” Ce a spus despre fundașii FCSB Tamm și Dawa 

Fundașul român a semnat cu Hapoel Haifa în această vară, după despărțirea de FCSB, însă și-a reziliat contractul cu israelienii și s-a întors în țară, unde a fost prezentat de Universitatea Cluj. Jucătorul a vorbit despre situația întâmpinată în Israel, explicând motivele pentru care a ales să se întoarcă în țară.

Andrei Miron îl contrazice pe Gigi Becali

Totodată, jucătorul a negat afirmațiile făcute de Gigi Becali, după ce patronul dezvăluise la PRO Arena că ar fi discutat cu el și i-ar fi spus că nu face față antrenamentelor din Israel. Andrei Miron a fost întrebat și despre actualul cuplu de fundași centrali de la vicecampioana României și și-a spus părerea despre cei doi.

„Vorbisem cu impresarul meu că îmi doresc foarte mult să mă întorc mai ales pentru soție, care și-a dorit să nască acasă și nu puteam să o las singură. Am și fost contact imediat de cei de la „U” Cluj și am acceptat. Nu știu ce să zic. Am fost contactat și mi-a plăcut că cei de la „U” Cluj au un proiect serios, antrenorul a insistat foarte mult și am decis să semnez. Nu am mai așteptat alte oferte.

Cred că FCSB nu a avut un lot destul de numeros să poată juca pe două fronturi. Au jucători foarte buni, dar nu au avut un lot cum are CFR, care este o echipă care poate să se prezinte pe două fronturi. Am mai zis și când am plecat că toți jucătorii trebuie să se aștepte să fie criticați. Când ajungi la Steaua e total diferit. Orice greșeala este văzută și ești foarte expus și presei. Dacă ești la o echipă mică nu ești atât de mediatizat.

Nu, pe mine nu mă afectau criticile patronului, eu sunt o persoană mai puternică. Trebuie să demonstrezi la doilea sau al treilea meci că alta e valoarea ta.

(n.r. Tamm- Dawa) Sunt doi jucători puternici, de viteză. Dar de când știu eu la Steaua se caută fundași care au un joc foarte bun cu mingea la picior. Ca să iasă cu construcție din apărare. Asta cred că ar fi o problemă la ei, dar acumulând mai multe meciuri poate o vor rezolva”, a declarat Andrei Miron pentru prosport.

Totodată, comentând subiectul deschis de Gigi Becali, Miron a spus că nu a vorbit niciodată cu patronul, dar a detaliat cum se desfășurau antrenamentele.

„N-am vorbit niciodată. Nu este adevărat. N-am vorbit niciodată cu domnul Becali. E pur și simplu doar temperatura care te doboară. Nu sunt mai dure decât la FCSB cu Neubert. De departe sunt mai dure cele ale lui Neubert. Acolo era cald, dar nu erau foarte dure antrenamentele.

Eu am jucat acolo toate meciurile, dar pur și simplu am avut o promisiune făcută care nu s-a respectat. Eram mulțumit și am reziliat. Soția trebuia să plece cu două luni înainte să nască și am plecat. Dacă aș fi rămas în Israel m-ar fi costat 35.000 de euro să nască acolo și chiar nu îmi permiteam.

Sunt 3 echipe foarte bune, dar restul echipelor sunt de nivel mediu. Nu sunt jucători foarte tehnici care să te ia unu la unu. Se joacă mai mult pe forță. Este o echipă bună și Israelul, dar avem șanse. Putem să-i învingem fără probleme”, a adăugat fundașul.