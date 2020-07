Dinamo - Poli Iasi, LIVE TEXT, de la 18:00 | "Cainii" cauta a doua victorie in playout! Derby in ZONA ROSIE cu echipa lui Mircea Rednic

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - Poli Iasi pe WWW.SPORT.RO si Facebook sport.ro, de la 18:00.

Dinamo este in cautarea unei noi victorii in playout, dupa ce etapa trecuta au spart gheata si au invins-o pe Clinceni la ea acasa, scor 3-1.

"Cainii" raman in continuare cu emotii in ceea ce priveste retrogradarea si sunt pe penultima pozitie in playout, cu 20 de puncte.

Nici Poli Iasi nu sta mai bine, echipa antrenata de Mircea Rednic fiind cu un loc deasupra lui Dinamo si la un singur punct distanta.

Moldovenii s-au impus in ultima etapa cu Sepsi, scor 3-1, iar Mircea Rednic este in cautarea unei victorii in fata fostei sale echipe.

Echipe probabile:

Dinamo: Straton - Sorescu, Puljici, Grigore, Sin - Rauta, Mrzljak - Bani, Fabbrini, Lazar - Montini

Antrenor: Adrian Mihalcea

Poli Iasi: Rusu - Cabral, Klimavicius, Frasinescu, Serban - Horsia, Breeveld, Passaglia, Gradinaru - Omoh, Luckassen

Antrenor: Mircea Rednic

Clasamentul din playout-ul Ligii 1