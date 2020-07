Reactia vehementa a lui Leo Grozavu dupa infrangerea cu Poli Iasi: "Imi vine sa intru in pamant, mi-e rusine pentru oamenii care sunt alaturi de noi!"

Sepsi a pierdut in fata lui Poli Iasi, cu scorul de 1-3 si a inregistrat a treia partida fara victorie.

Dupa ce in ultimele doua meciuri, a inregistrat doua infrangeri, Sepsi se afla locul 10 in clasament, la 3 puncte de zona care duce la baraj.

Antrenorul covasnenilor, Leo Grozavu, a declarat dupa meci ca echipa lui a aratat jenant.

"Avem ultimele doua rezultate dezastruoase, pentru ca am pierdut, dar azi mi-e rusine efectiv de modul in care ne-am prezentat, pentru ca adversarii nostri nu trasesera niciun sut la poarta si dadusera doua goluri. Inadmisibil! Imi vine sa intru in pamant, mi-e rusine pentru oamenii care sunt alaturi de noi, pentru suporterii de acasa, pentru conducerea noastra, care ne plateste, ne asigura toate conditiile.

Din pacate, si azi am aratat jenant in foarte multe momente. E greu de comentat, dar trebuie sa ne asumam, sa fim barbati, mergem inainte. Stiam care e situatia, o stim in continuare. Suntem Intr-un mare pericol, dar n-avem ce face, trebuie sa ridicam capul sus, sa fim barbati, sa ne asumam si sa incercam sa reglam lucrurile, pentru ca altceva nu ne ramane de facut. In afara de Viitorul, toata lumea e in acea hora. Respect pentru fotbal nu exista, se joaca la ora 1, pe o caldura insuportabila. Cand altii stau la masa de pranz, noi jucam fotbal", a declarat Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, dupa partida cu Poli Iasi.