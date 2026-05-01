Barcelona, la un pas să aducă un superstar gratis! Totul depinde de catalani

Alysha Newman a fost suspendată 20 de luni! Care e motivul

Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!

Universitatea Cluj a rezolvat definitiv transferul fundașului central Andrei Coubiș (22 de ani), adus inițial pe 9 ianuarie 2026 sub formă de împrumut de la Sampdoria.

„U” Cluj și-a asigurat serviciile lui Coubiș

„U” Cluj va plăti către Sampdoria 125.000 de euro, sumă care a fost negociată încă din momentul împrumutului inițial, conform gsp.ro.

Conducerea clujenilor s-a înțeles cu omologii italieni să fie activată automat clauza de achiziționare definitivă a lui Coubiș, în momentul în care stoperul va aduna 12 meciuri pentru „șepcile roșii”.

Andrei Coubiș a confirmat așteptările

Andrei Coubiș a impresionat în tricoul Universității Cluj. În 15 meciuri oficiale a marcat două goluri și a oferit o pasă de gol, având, de asemenea, evoluții sigure pe faza defensivă.

Modul în care s-a prezentat până acum i-a adus lui Coubiș și prima selecție la echipa națională. Fundașul central a debutat în amicalul Slovacia - România 2-0, fiind introdus pe teren în minutul 62.

Așadar, în vară, Andrei Coubiș va semna un nou angajament cu Universitatea Cluj. Durata contractului respectiv va fi de trei ani.