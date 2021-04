Ultima clasata din playoff sa joace baraj pentru mentinerea in Liga 1: asta propune un sef de club. Cum ar functiona sistemul

Mircea Bornescu (40 de ani, manager FC U Craiova) vrea modificarea sistemului playoff / playout din Liga 1.

Desi multa lume contesta actualul format, in care o echipa de playout poate lua fata uneia de playoff in lupta pentru cupele europene, in speta Conference League, fostul portar crede ca un sistem in care o echipa de playoff ar putea retrograda ar fi benefic pentru fotbalul romanesc.

"Va trebui sa se gaseasca o formula, poate ca ultima clasata din play-off sa joace un meci de baraj cu o echipa din Liga 2. Poate cu locul 5 din Liga 2, e un exemplu. Cred ca ar fi mai spectaculos asa si cred ca nu ar mai exista echipe care sa nu aiba motivatia de a juca", a declarat Bornescu pentru GSP.

Cel mai probabil, un astfel de proiect nu se va implementa niciodata. Cluburile vor contesta vehement un astfel de format care ar putea face ca echipele de pe locurile 16, 15 si 6 sa retrogradeze. Campionatul ar deveni astfel incorect din multe puncte de vedere.

In acelasi timp, de notat este si faptul ca pana acum, de la implementarea sistemului de baraj intre o echipa de liga a doua si una de prima liga nu au existat cluburi provenite din al doilea esalon care sa se impuna. Diferenta de valoare dintre locul 6 din prima divizie si locul 5 din liga a doua ar da nastere unei realitati absurde.