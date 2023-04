Andrei Burcă nu și-a menajat colegii după CFR Cluj - FCSB 1-1: "Nu trebuie să fim individualiști"

Campioana a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (minutul 19). FCSB a reuşit egalarea în repriza secundă, dintr-o lovitură liberă executată de Florinel Coman (minutul 68).

Bucureştenii au marcat pe final (90+1) prin Billel Omrani, dar golul a fost anulat pentru offsaid. CFR Cluj e neînvinsă de opt etape (patru victorii, patru egaluri), dar a remizat în toate cele trei meciuri din play-off. FCSB e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri.

Concluziile lui Andrei Burcă după CFR Cluj - FCSB 1-1



"A fost un meci disputat între două echipe care se bat la titlu. Am făcut o primă repriză foarte bună și a doua repriză, la fel, până la acea lovitură liberă. Felicitări pentru gol lui Coman, are calitate, dar până atunci am controlat partida evident, puteam face 2-0. După, am avut o șansă la 1-1, ca data trecută când am jucat, Yeboah nu pasează în fața porții. Trebuie să ne dea de gândit, nu trebuie să fim individualiști, doar așa putem triumfa la sfârșitul sezonului.

Și la Craiova, până să ne dea gol, nu au ajuns la poartă, nu au avut o ocazie. Acum, la fel, am controlat meciul și a venit acea execuție fenomenală. Dacă treceam de acea lovitură liberă, nu aveau șanse, i-am simțit în teren. După, au avut altă încredere, ne-am desfăcut mai mult, pentru că voiam să câștigăm partida. Iar trebuie să ne dea de gândit și să vorbim. Nu se poate ca la ultima fază să rămân eu trei contra unu și să aibă acea ocazie. Trebuie să ne refacem și neapărat să facem trei puncte cu Sepsi dacă vrem să mai emitem pretenții la campionat.

Campionatul se joacă, avem meci direct la Farul, ei au acum meci cu FCSB, FCSB o să vrea să câștige. Cred că noi trei am rămas în lupta la titlu. Nu ne mai permitem pași greșiți", a spus Andrei Burcă la final.

FCSB urmează să joace în etapa a patra din play-off, pe teren propriu cu Farul Constanța, în timp ce CFR Cluj va întâlni pe Sepsi OSK.

În acest moment, Farul Constanța e lider, cu 39 puncte, urmată de CFR Cluj (35 puncte) și FCSB (34 puncte).