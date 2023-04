Florinel Coman, tranșant după CFR Cluj - FCSB 1-1: "Un meci foarte prost"

Campioana a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (minutul 19). FCSB a reuşit egalarea în repriza secundă, dintr-o lovitură liberă executată de Florinel Coman (minutul 68).

Bucureştenii au marcat pe final (90+1) prin Billel Omrani, dar golul a fost anulat pentru offsaid. CFR Cluj e neînvinsă de opt etape (patru victorii, patru egaluri), dar a remizat în toate cele trei meciuri din play-off. FCSB e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri.

În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, fiecare câştigând cu 1-0 pe terenul adversarei.

Reacția lui Florinel Coman după CFR Cluj - FCSB 1-1



"Am avut ocazii pe final, puteam să câștigăm. Am făcut un meci foarte prost, mai ales prima repriză. Dar pe un teren prost, cu un joc slab am plecat cu un punct.

Nimic nu a mers, nimic, a fost un meci slab, trebuie să ne schimbăm fața jocului pentru partida cu Farul Constanța. Suntem bărbați, ne pare rău că nu am reușit să câștigăm, dar am prestat un fotbal slab", a declarat Florinel Coman la finalul meciului, la DigiSport.

FCSB urmează să joace în etapa a patra din play-off, pe teren propriu cu Farul Constanța, în timp ce CFR Cluj va întâlni pe Sepsi OSK.

În acest moment, Farul Constanța e lider, cu 39 puncte, urmată de CFR Cluj (35 puncte) și FCSB (34 puncte).