CFR Cluj - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Derby în Gruia! Farul se poate distanța în cazul unui egal

Rezultatul de 3-2 din meciul Farul - Universitatea Criaova i-a permis echipei lui Gică Hagi să se distanțeze în fruntea clasamentului din Superligă, astfel că un rezultat de egalitate în derby-ul din Gruia ar fi perfect pentru echipa din Constanța.

CFR Cluj - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT

Înainte de meciul dintre CFR Cluj și FCSB, ardelenii sunt pe locul doi, cu 34 de puncte, la cinci puncte distanță de lider, dar cu un meci în minus. Vicecampioana este pe locul trei, cu 33 de puncte, și poate trece peste rivală în cazul în care va câștiga meciul din Gruia.

Cele două echipe s-au întâlnit și în urmă cu două luni, tot în Gruia, când FCSB a reușit să câștige prin golul marcat de Malcom Edjouma pe finalul partidei, scor 1-0.

O victorie cu CFR ar putea să o aducă pe FCSB mai aproape de obiectiv. Gigi Becali, patronul echipei, a spus în cadrul unei conferințe de presă că, în cazul în care echipa sa nu va reuși să câștige titlu, își dorește ca vicecampioana să termine sezonul în fața rivalei din Ardeal.

Dan Petrescu l-a dat pe spate pe noul antrenor de la FCSB: „Respect!”

Elias Charalambous a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu campioana en-titre și a evidențiat faptul că Dan Petrescu e un nume cu greutate pentru fotbalul românesc. Mai mult, tehnicianul cipriot a precizat cât de mult îl respectă pe rivalul său din Superligă.

„E un nume mare. E un antrenor bun și îl respect mult. E un antrenor foarte bun. Am analizat echipa. E dificilă, sunt bine în defensivă. Am respect mare pentru domnul Petrescu. Fiecare are filozofia sa. Sigur, fiecare antrenor vede într-un fel jocul. Nu știu exact cum Dan Petrescu vede jocul. E foarte defensiv. Dar, pentru că a câștigat ce a câștigat, o duce bine și în atac”, a spus Elias Charalambous.

VIDEO - Elias Charalambous, conferință de presă