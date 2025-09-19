Andrea Mandorlini, în pericol să fie demis de la CFR Cluj?! „Rezultatele nu sunt convingătoare”

Andrea Mandorlini, &icirc;n pericol să fie demis de la CFR Cluj?! &bdquo;Rezultatele nu sunt convingătoare&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Andrea Mandorlini nu va avea viață ușoară la CFR Cluj.

Mandorlini a devenit noul antrenor al formației ardelene după plecarea lui Dan Petrescu de la sfârșitul lunii august. 

Tehnicianul italian nu a reușit să se impună încă în campionat, și are două remize până acum, ultima chiar cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1.

Ionuț Rada: „Rezultatele nu sunt convingătoare și Mandorlini are puțin timp la dispoziție”

Ionuț Rada a vorbit despre startul slab de sezon din Superliga a lui CFR Cluj, iar fostul jucător din Gruia consideră că oficialii „feroviarilor” nu îi vor oferi timp lui Mandrolini.

Fostul fundaș este convins că CFR Cluj trebuie să se redreseze în următoarele etape, pentru că în caz contrar Mandorlini ar putea fi dat afară.

„Rezultatele nu sunt convingătoare și Mandorlini are puțin timp la dispoziție. La CFR Cluj, în momentul în care nu va avea rezultate, nu știu dacă va continua antrenorul. Ca la toate echipele cu pretenții. Dacă mai urmează 2-3 rezultate negative, CFR Cluj va trebui să ia niște măsuri.

Au fost și niște schimbări de jucători acolo. Tot felul de lucruri care apar public și nu fac bine echipei. Multe semne de întrebare privind situația financiară. Am enumerat câteva lucruri de care clubul se lovește. În situația asta, va fi destul de greu pentru Mandorlini să lucreze cu jucători noi. Chiar dacă au nume, nu sunt în formă.

Unii jucători poate sunt nemulțumiți, aveau așteptări să joace în Europa atunci când au semnat. E un an fără Europa. Toate aceste lucruri duc la o stare dificilă la echipă. Aici e important cum va gestiona antrenorul partea asta.

E important să se recalibreze, să se reseteze și să se califice în play-off. Cu o neaccedere în play-off și cu necalificarea în Europa, ar fi un an dezastruos pentru CFR”, a spus Ionuț Rada, conform GSP.ro.

Ardelenii se află pe locul 12 în Superliga și au doar șapte puncte după opt meciuri disputate. Pentru CFR Cluj urmează duelul cu UTA din runda a zecea de campionat.

