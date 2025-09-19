Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a vorbit despre forma modestă pe care o parcurg FCSB și CFR Cluj în startul noului sezon. Campioana României e pe locul 11 în clasament, în timp ce CFR Cluj se situează pe locul 12.



Afaceristul a sugerat însă că cele două echipe vor reveni, având în vedere că până acum FCSB și CFR Cluj au pus mai mult accent pe accederea în grupele europene.



Totuși, CFR Cluj a ratat faza principală din UEFA Europa Conference League. De cealaltă parte, FCSB a obținut accederea în UEFA Europa League.



Marian Iancu pune la colț două cluburi din Superliga: ”Dorm liniștite, stau și hibernează”



”Surprize, surprize, cei mari, FCSB și CFR Cluj, campioana României și vicecampioana, dorm liniștite. Stau și hibernează. Vine iarna. Încă nu s-au trezit la realitate.



Dar, nu trebuie subestimate! Vor veni, fiți sigur de treaba asta. Și nu vor ierta pe nimeni”, a spus Marian Iancu într-un clip publicat pe rețelele social media.

Cum arată etapa #10 din Superliga



Vineri, 19 septembrie

18:45 FC Botoșani - FCSB



Sâmbătă, 20 septembrie

18:45 FC Argeș - ”U” Cluj

21:00 Oțelul Galați - Universitatea Craiova



Duminică, 21 septembrie

16:00 Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești

18:15 CFR Cluj - UTA Arad

21:00 Rapid - FC Hermannstadt



Luni, 22 septembrie

18:00 Csikszereda - Metaloglobus

21:00 Dinamo - Farul



