Așa cum s-a scris în această vară, CFR Cluj a primit două oferte oficiale pentru atacantul ajuns în Gruia de la Fiorentina, de la Rennes și de la Valencia.

De ce a refuzat Ioan Varga oferta de 12 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Jurnalistul Decebal Rădulescu susține că Rennes a fost dispusă să plătească pe loc 10 milioane de euro pentru transferul atacantului, ofertă refuzată direct de Ioan Varga.

Patronul de la CFR Cluj ar fi fost mai încântat de oferta celor de la Valencia de 12 milioane de euro, însă Varga a fost nemulțumit de modalitatea în care spaniolii voiau să facă plata: două milioane de euro pe loc, iar restul de 10 milioane de euro în tranșe.

”Louis Munteanu chiar a avut două oferte serioase, despre una s-a și scris, cea de la Rennes, de 10 milioane de euro, această ofertă a existat. A mai existat una de 12 milioane de euro de la Valencia, scrisă, aproape s-a bătut palma, doar că cei de acolo voiau să plătească două milioane de euro acum și zece milioane de euro în câteva tranșe.

Cei de la CFR Cluj nu au fost de acord. A avut niște oferte și cred că supărările lui sunt pe de o parte de înțeles. Înțeleg că Rennes dădea banii, nu a vrut Neluțu Varga să îl dea, iar Valencia: ’Da, te duci la Valencia pe 12 milioane de euro, dar să-mi dea toți banii acum”, a spus jurnalistul Decebal Rădulescu la Iamsport Live.

Gigi Becali l-a vrut pe Louis Munteanu la FCSB

În această vară, Louis Munteanu a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB. Încurajat de faptul că Louis Munteanu a rămas la CFR Cluj deși s-a vorbit despre numeroase oferte, Becali a anunțat că este dispus să plătească 4,5 milioane de euro.

”4,5 milioane de euro este ultimul preț. Dacă vor, oricând, să pună mâna pe telefon, imediat semnăm, banii pe loc. Dacă dai 4,5 milioane, cum să mai dai procente? N-am mai vorbit cu Varga, o să îl sun să văd ce zice. Eu mai glumesc cu el, mai vorbim din când în când. Dacă îl iau pe Louis Munteanu, apoi pot să iau 15 milioane pe el”, spunea Gigi Becali la începutul lunii.

