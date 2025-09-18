Gruparea din Gruia a anunțat joi, 18 septembrie, legitimarea atacantului italian Iacopo Cernigoi, un vârf masiv de 1,93 metri. În vârstă de 30 de ani, Cernigoi sosește în Ardeal din postura de jucător liber de contract și are în CV o bornă care atrage atenția: junioratul la faimoasa academie a clubului AC Milan.



Venirea sa completează ofensiva lui Andrea Mandorlini, rămasă descoperită după plecările lui Gjorgjievski și Virgiliu Postoloachi. Cernigoi se alătură astfel altor nume cu rezonanță aduse recent de Neluțu Varga, precum Kurt Zouma și Islam Slimani.



Clubul clujean a oficializat mutarea printr-o postare pe rețelele de socializare. "Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora.



La nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!", a transmis CFR Cluj pe Facebook.



Cifre de Serie C, departe de pretențiile Milanului



Dincolo de mirajul academiei "rossonere", cariera de senior a lui Iacopo Cernigoi s-a desfășurat exclusiv în eșaloanele inferioare din Italia. Vârful italian nu a apucat să joace vreodată în Serie A, iar prezența sa în Serie B este una modestă: doar 24 de meciuri, în care a reușit un singur gol și o pasă decisivă.



Grosul carierei sale l-a petrecut în Serie C, unde a acumulat 297 de partide și a marcat 65 de goluri. În ultimul sezon, la Rimini, tot în a treia divizie, Cernigoi a avut un bilanț discret, cu doar 6 goluri înscrise în 44 de apariții.

