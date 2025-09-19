CFR Cluj l-a prezentat joi pe atacantul italian Iacopo Cernigoi (30 de ani), un fotbalist care însă nu a convins nici măcar în Serie C, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte din carieră.

În vară, Rimini din Serie C nu i-a prelungit contractul, după 6 goluri în cele 44 de meciuri jucate în două sezoane la echipă.

Conform informațiilor Tuttomercatoweb, singurele formații care s-au arătat interesate în această vară de atacantul liber de contract au fost toate din Serie C: Audace Cerignola, Monopoli, Dolomiti Bellunesi și Vis Pesaro!

Iacopo Cernigoi în fotbalul italian



Serie B:

1 gol în 24 de meciuri

Serie C:

34 de goluri în 190 de meciuri

Serie D:

18 goluri în 54 de meciuri

CFR Cluj l-a prezentat pe atacantul de 30 de ani ca fiind ”remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora”



”𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤, 𝙄𝙖𝙘𝙤𝙥𝙤 𝘾𝙚𝙧𝙣𝙞𝙜𝙤𝙞! 👋🏻

📢 Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! 🇱🇻

🇮🇹 Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. ⚽

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru! 🫶🏻”, a postat joi CFR Cluj pe rețelele de socializare.

