Roș-albaștrii au mari probleme și în campionat, unde au acumulat doar șapte puncte în nouă meciuri și ocupă locul 11 în ierarhie.

Marius Șumudică: ”Nu o să îl schimbe Gigi pe Charalambous niciodată!”

După ultimul meci al campioanei României din campionat, remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, s-a vorbit despre o posibilă demitere a lui Elias Charalambous.

Întrebat despre această ipoteză, Marius Șumudică s-a arătat convins că Gigi Becali nu îl va înlocui pe tehnicianul cipriot, chiar dacă, în mod normal, antrenorul este primul care plătește pentru rezultatele slabe ale unei echipe.

”Cred că o mare parte de vină o au și antrenorii. Toată lumea știe ce face Gigi, că el face schimbările. Până la urmă, cu jucătorii lucrează antrenorii. E urât să vorbesc eu acum de Charalambous că ar trebui schimbat sau nu. În momentul în care vrei să faci un șoc la echipă, primul care cade este antrenorul, așa se întâmplă.

Nu stai să bulversezi acum tot grupul și să spui că pe X îl scoți de pe listă și bagi pe altcineva. De obicei, antrenorul este cel care plătește. La FCSB nu se întâmplă lucrul acesta, dar la CFR s-a întâmplat. Nu o să îl schimbe Gigi pe Charalambous niciodată! Nu îl schimbă niciodată”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

Charalambous, unul dintre cei mai longevivi antrenori din Superliga României

În vârstă de 44 de ani, Elias Charalambous a ajuns la FCSB în martie 2023 și este unul dintre cei mai longevivi antrenori din Superliga României.

Deși ocupă funcția de antrenor principal la campioana României, antrenorul de facto al lui FCSB este Mihai Pintilii, care nu deține licența PRO.

