FOAME de trofee la FCSB! "Am venit de 3 ani si nu am castigat nimic!" Florinel Coman, convins ca o sa rupa ghinionul!

Jucatorii lui Gigi Becali sunt motivati sa castige Cupa Romaniei.

Florinel Coman a vorbit despre meciul care va stabili ce echipa isi adjudeca trofeul in acest sezon. Fotbalistul este optimist si crede ca FCSB va reusi sa se impuna in fata lui Sepsi.

"Urmeaza acest meci cu Sepsi, o finala, si cred eu ca ne vom impune pentru ca simt echipa foarte puternica, ii simt pe colegi foarte determinati pentru a castiga.

Mie imi priesc meciurile cu Sepsi, sper sa marchez din nou, dar important este ca echipa sa castige. Suntem o echipa foarte puternica si cred ca vom arata foarte multe in aceasta finala. Statistic vorbind, acesta este cu siguranta cel mai bun sezon al meu.

M-as bucura (n.r. sa cuceresc un trofeu in acest sezon) pentru ca am doar un singur trofeu. Am venit la FCSB de trei ani si nu am reusit sa castig nimic, asa ca sper ca maine seara sa castigam primul trofeu", a declarat Coman inainte de finala Cupei Romaniei.

Meciul dintre FCSB si Sepsi este programat miercuri, de la ora 20.