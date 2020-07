Jucatorii de la FCSB sunt ALL IN pentru finala de Cupa cu Sepsi! Cum pregatesc stelistii meciul: "Stiu ce fac acolo!"

FCSB joaca finala Cupei Romaniei cu Sepsi miercuri, de la ora 20:00.

Cea mai buna veste pentru echipa lui Gigi Becali este recuperarea lui Darius Olaru, care a fost inclus in lotul pentru finala, asa cum sport.ro a anuntat luni seara. Avantajul ros-albastrilor este important cu atat mai mult cu cat Olaru a lucrat cu Leo Grozavu la Gaz Metan Medias, cunoscandu-i stilul.

Fotbalistul in varsta de 22 de ani s-a aflat sub comanda lui Grozavu timp de 5 ani, iar inainte de meciul decisiv din Cupa Romaniei el a declarat ca antrenorul covasnenilor va trimite cu siguranta in teren o echipa agresiva.

"Normal, va fi un meci foarte greu, echilibrat, intalnim o echipa buna din playout, o echipa foarte agresiva. Il cunosc mai bine pe Leo Grozavu, stiu ce pregateste la antrenamente, se vede ca e o echipa agresiva, dar noi speram sa ne impunem stilul nostru de joc si sa castigam.

Este cel mai important meci al sezonului pentru noi si speram sa aratam bine si sa castigam aceasta finala.

Ar insemna foarte mult (n.r. sa castigam Cupa). Imi doresc enorm sa obtin acest trofeu, cred in echipa mea si cred ca o sa il obtinem miercuri", a spus Darius Olaru.

Tanarul fotbalist a ajuns la FCSB la inceputul acestui an, fiind achizitionat de la Medias contra sumei de 600.000 de euro. El a reusit in acest sezon 3 goluri si 3 assist-uri pentru ros-albastri.