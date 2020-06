Anamaria Prodan este pusa pe treaba Sibiu! Care sunt primele masuri luate de impresarul roman de la venirea la Hermannstadt

Nici nu a ajuns bine la Sibiu si Anamaria Prodan deja si-a facut simtita prezenta.

Potrivit ProSport, jucatorii si-au primit 2 salarii din cele 5 restante, iar urmatorul lucru pe care vrea sa il faca noul investitor este sa achite datoriile clubului.

"Avem incredere ca lucrurile vor fi din ce in ce mai bune. De cand a venit doamna Prodan atmosfera s-a mai detensionat. Stim ca e ambitioasa si speram sa devenim un club mult mai puternic", au spus voci din vestiarul echipei, conform ProSport.

Laurentiu Reghecampf are incredere in sotia si in fiica lui si considera ca vor face o treaba buna la Sibiu, deoarece Anamaria nu pune banii pe primul loc.

"E o strategie pe care o fac cei de acolo. Nu am vorbit foarte mult pe tema asta. Asa cum o stiu eu pe Ana, sunt sigur ca o va ajuta mult pe Rebecca si la urma urmei asta este meseria ei, sa aduca fotbalisti, peste tot nu numai la Hermannstadt. Intotdeauna a facut lucrul asta din suflet, niciodata nu a facut-o pentru bani. Ana este un om foarte bun, foarte corect, care nu pune banii inainte de orice, dar pana la urma este un business, pe care ea trebuie sa il sustina. Dar de foarte multe ori ea incearca sa ajute jucatorii, in primul rand. Cluburile nu au bani, incep sa intre in discutii despre chestia asta, niciodata nu a pus banii inainte de viitorul unui jucator sau performantele unui club. De aceea cred ca tot ceea ce a facut ea pana acum o sa ii reuseasca, pentru ca nu are nevoie sa spuna unui club :Da-mi banii sa iti aduc un jucator. Totdeauna ea a incercat sa ajute jucatorii, sa creasca jucatorii, sa le ofere un viitor si daca se rezolva chestia asta sa castige bani intr-un viitor apropiat", a declarat Reghe pentru ProSport.

O data cu venirea Anmariei Prodan la echipa, Iuliu Muresan si Razvan Zamfir au plecat de la club.