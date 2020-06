Reactia lui Gica Popescu dupa ce Anamaria Prodan a preluat-o pe Hermannstadt! "Ne vom duela pe teren!" 

Anamaria Prodan a preluat conducerea clubului Hermannstadt si a declarat ca vrea sa faca o echipa de titlu.

Gica Popescu a vorbit despre Hermannstadt si cum crede ca se va desfasura totul dupa ce Anamaria Prodan a cumparat clubul din Sibiu. Oficialul Viitorul nu a dorit sa comenteze prea mult si asteapta sa se dueleze pe teren cu sibienii.

"Nu imi place sa vorbesc ce se intampla la alte echipe. Eu vorbesc de echipa mea. Ne vom duela cu Hermannstadt pe teren, indiferent de cine o conduce. Nu stiu cum a preluat clubul. Eu sunt pentru respectarea regulamentelor, ceea ce noi am facut si in cantonament.", a spus Popescu la Digi Sport.

Popescu a dezvaluit cum ramane Viitorul o forta in Romania, in lipsa unui finantator cu foarte multi bani. "Pentru noi nu este un obiectiv vanzarea de jucatori ci o necesitate.

Atata timp cat situatia financiara e asa cum e, vom vinde in continuare jucatori.Viitorul, in 7 ani de existenta in Liga 1, 7 ani a fost pe profit. Avem sume de transfer care vin din vanzarile din anii anteriori.", a mai spus Gica Popescu.