BREAKING NEWS: Anamaria Prodan l-a sunat deja pe Becali pentru un transfer! E fotbalistul cu clauza de 500 de milioane de euro! Ce raspuns i-a dat Becali

Gigi Becali a dezvaluit in direct oferta pe care i-a propus-o Anamaria Prodan.

Ianis Stoica (17 ani) este cel mai tanar marcator din istoria FCSB-ului, dupa ce a reusit sa inscrie la doar 14 ani, in meciul de Cupa Romaniei, din octombrie 2017, pe care FCSB il castiga cu 6-1 in fata Sanatatii Cluj.

Gigi Becali i-a pus clauza lui Stoica de 500 de milioane de euro si este vazut drept viitoarea mare lovitura a clubului. Anamaria Prodan este impresara tanarului mijlocas si Gigi Becali a dezvaluit, in direct, ca l-a sunat pentru a negocia un transfer:

"Am vorbit cu ea azi la telefon, ca m-a sunat ca il vrea pe Ianis Stoica la Sibiu si i-am zis din vorba in vorba: 'Ba, Ana, tu daca nu erai nevasta lui Reghe eu nu vorbeam cu tine.'", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

In prezent, Ianis Stoica este imprumutat la Metaloglobus. Tanarul mijlocas a mai evoluat la Petrolul, iar sezonul trecut a fost imprumutat la Dunarea Calarasi, in Liga 1.

Anamaria Prodan a fost cea care a contribuit si in aducerea sa la echipa pregatita atunci de Dan Alexa, fiind implicata in transferurile pe care clubul le facea in sezonul trecut.

Gigi Becali: "Nu vreau sa o supar pe Ana"

Patronul ros-albastrilor a continuat si a spus ca nu vrea sa comenteze implicarile Anamriei Prodan in fotbal, dupa ce aceasta a decis sa se implice la Hermannstadt.

"Nu vreau sa o supar pe Ana ca sunt si bun prieten cu Reghe si tin si la ea ca e nevasta lui si pot sa spun ca si cu ea sunt prieten.

Ce sa vorbesc eu acum ce face ea cu fotbalistii. Eu o apreciez, dar ca sa comentez ce face ea la fotbal, nu comentez. Nu comentez despre femei in primul rand.

Ce treaba am eu sa vorbesc cu femeile, eu nu comunic cu femeile, nu ma intereseaza. Si daca e impresar, negociez si atat. Ca sa comentez eu ce face o femeie nu imi place", a mai spus Gigi Becali.