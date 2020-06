Hermannstadt poate fuziona cu o alta echipa din zona pentru a deveni o SUPER PUTERE! Anamaria Prodan este sfatuita de presedintele unui club din playoff

Anamaria Prodan este noul patron de la Hermannstadt si a anuntat ca vrea sa faca echipa de titlu la Sibiu.

Fanii de la Sibiu spera deja sa aiba o super echipa in urmatorii ani dupa ce Anamaria Prodan a sosit in conducerea clubului Hermannstadt. Inca de la primele declaratii ea a spus ca vrea sa se lupte pentru titlu cu noua echipa.

Ioan Marginean, presedintele de la Gaz Metan Medias, a oferit o solutie care crede ca poate face Sibiul sa explodeze. I-a propus Anamariei sa fuzioneze Hermannstadt cu Vointa Sibiu si sa faca o super echipa. Astfel, primaria si investitorii locali ar directiona banii intr-un singur club.

"Doamne ajuta sa reuseasca la Sibiu, se poate uni cu Vointa Sibiu si sa faca o super echipa. Oamenii de la Sibiu au vrut doar sa afle ce se intampla, nu cred ca a fost nimic.

Luati episodul U Cluj, cand Anamaria Prodan a venit ca actionar manager. A fost manager general la U Cluj, dar nu a fost sustinuta de autoritatile locale.", a spus Marginean la Ora exacta in Sport de la PRO X.

Liga 1 revine in acest weekend dupa pandemia de coronavirus. Hermannstadt va juca in deplasare la Sepsi, iar Gaz Metan joaca in meciul care inchide etapa, luni de la ora 20:00.