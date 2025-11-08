La final, antrenorul Zeljko Kopic a analizat victoria, lăudând jucătorii care au marcat, dar a vorbit și despre presiunea pusă pe Cătălin Cîrjan.



"După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate să ne ofere multe. Toți jucătorii de pe bancă au intrat bine, toată lumea s-a pregătit foarte bine și am căutat să le dau mai multe minute. (Soro) A meritat să fie titular și a și marcat", a spus Kopic.



"Cîrjan își pune multă presiune pe umeri"



Tehnicianul a vorbit și despre situația jucătorilor aflați sub presiune, precum Cătălin Cîrjan, dar și despre așteptările generale de la echipă, inclusiv în contextul echipei naționale.



"Sunt momente în care putem să fim mai buni, dar trebuie să fiu satisfăcut pentru ce am făcut până acum, mai ales de cum am început campionatul. Am încredere în jucătorii mei și ei trebuie să aibă așteptări mari de la ei. Dacă vor fi mai buni, atunci vor merita să fie convocați la echipa națională. Se așteaptă foarte multe de la Cătălin Cîrjan, mai sunt momente în sezon când nu joci la fel de bine și el își pune multă presiune pe umeri. Sunt convins că își va reveni", a concluzionat Kopic, menționând și că Sivis este așteptat să revină cât de curând, în timp ce "la Mazilu va mai dura ceva timp".



Dinamo - Csikszereda 4-0



Au marcat: Karamoko ('19 pen., '50), Musi ('60), Soro ('83)



Context: Dinamo urcă pe locul 3, cu 30 de puncte.



Brigadă inedită: Meciul a fost condus de Iuliana Demetrescu, ajutată la una dintre linii de Mihaela Țepușă. Arbitru de rezervă a fost Ana Maria Terteleac.

