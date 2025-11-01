Cele două echipe s-au întâlnit vineri seară pe Arena Națională în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au obținut cele trei puncte.



CFR Cluj a deschis scorul în minutul 69, prin Lindon Emerllahu, dar Dinamo a întors soarta partidei în minutele 90 și 90+2, grație reușitelor lui Mamodou Karamoko și Alberto Soro.



Știe cum a învins-o Dinamo pe CFR Cluj: ”Prin asta a făcut diferența Kopic”



Giani Kiriță, fost internațional român cu patru prezențe la prima reprezentativă, a explicat că Zeljko Kopic a făcut schimbări extrem de importante cu CFR Cluj.



Atât Karamoko, cât și Soro, cei care au marcat cu CFR Cluj, au fost introduși în actul secund al confruntării.



”Dinamo a trăit periculos, dar importante sunt cele trei puncte. Schimbările lui Kopic au făcut diferența. A mutat inspirat, iar jucătorii de pe bancă au adus un plus de valoare, ceea ce a fost foarte important.



Dinamo se îndreaptă spre atingerea obiectivului, calificarea în play-off. Trebuie să fie în play-off, dar trebuie să joace. Trebuie să câștige meciuri. Anul trecut am ajuns acolo, dar nu am câștigat nicio partidă”, a spus Giani Kiriță, potrivit gsp.

