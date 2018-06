ANALIZA / Continua FCSB sa-si suprasolicite jucatorii? Se anunta un alt sezon "accidentabil" pentru Budescu&Co.

Continua lunga serie a accidentarilor fotbalistilor lui Dica si in noul sezon?

Autor: Gabriel Chirea



Reprezentantii Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN) atrag atentia ca, potrivit studiilor medicale comandate de FIFPro (sindicatul international al fotbalistilor), jucatorii care ajung sa evolueze in peste 50 de meciuri pe sezon au nevoie de cinci saptamani de vacanta intre sezoane pentru a se recupera complet.

AFAN precizeaza ca FIFPro a solicitat FIFA ca ligilor si cluburilor sa tina cont de urmatoarele aspecte pentru a proteja sanatatea fotbalistilor profesionisti:

- jucatorii trebuie sa beneficieze de macar 72 de ore pentru a se recupera intre meciuri;

- jucatorii trebuie sa aiba timp de odihna suplimentar dupa zborurile lungi;

- jucatorii trebuie sa aiba parte de o vacanta la mijlocul sezonului de 10-14 zile;

- jucatorii trebuie sa aiba o vacanta intre sezoane de 4-6 saptamani.

Cate meciuri au avut in acest sezon fotbalistii vicecampioanei Ligii 1?

In sezonul recent incheiat, jucatorii FCSB-ului au avut cele mai multe meciuri dintre fotbalistii din Liga 1. La meciurile jucate in Liga 1 (26 in sezonul regulat + 10 in play-off), s-au mai adaugat 3 partide in Cupa Romaniei (Sanatatea Cluj, ACS Poli Timisoara si Hermannstadt / puteau fi 5 daca se ajungea in finala competitiei), plus alte 12 in competitiile europene (4 in preliminariile Ligii Campionilor, tur-retur cu Viktoria Plzen si Sporting Lisabona / 6 in grupele Europa League contra echipelor Viktoria Plzen, Lugano si Hapoel Be’er Sheva / alte 2 in "dubla" din "16"-imi contra lui Lazio). Daca tinem cont ca multi jucatori au fost convocati si la partidele echipei nationale, care a avut 11 meciuri oficiale sau amicale din iunie 2017 si pana in acesta vara (oficiale - Armenia, Muntenegru, Kazahstan, Danemarca / amicale - Chile x 2, Turcia, Olanda, Israel, Suedia, Finlanda), plus partidele de la Romania U21, pentru internationalii de tineret, putem ajunge la concluzia ca multi dintre jucatorii lui Dica sunt la granita celor 50 de partide pe sezon. La toate acestea se adauga si alte 7-8 amicale din cantonamentele din pauza de vara si iarna.

In pauza de iarna a existat o vacanta corespunzatoare celei recomandate de FIFPro, intre 17 decembrie si 8 ianuarie, intre ultimul meci oficial jucat, cel cu Viitorul, si reunirea lotului pentru vizita medicala la INMS si plecarea in cantonamentul din Antalya existand o perioada de 3 saptamani. In aceasta vara, timpul de recuperare este mult mai scurt. FCSB a jucat ultima partida oficiala pe 20 mai (unii jucatori au fost convocati si pentru amicalele nationalei cu Chile si Finlanda) si a inceput pregatirea pe 11 iunie, adica aproximativ jumatate din perioada recomandata de pauza. In goana clubului dupa titlul care ii lipseste de 3 sezoane, dar si in cautarea castigului financiar reprezentat de calificarea in grupele Europa League, s-ar putea ca sanatatea jucatorilor FCSB-ului sa fie sacrificata din nou in detrimentul rezultatelor. Cum echipa va intra inca din turul al doilea preliminar al Europa League, se anunta un nou sezon lung si dificil pentru jucatorii lui Dica.

La ce probleme poate duce suprasolicitarea?

Specialistii in medicina sportiva atrag atentia ca in cazul suprasolicitarii fizice (supraantrenament sau recuperare defectuoasa) se poate ajunge la aparitia unor leziuni atat in corpul muscular producand intinderi sau rupturi musculare, cat si la locul de prindere al muschiului pe os prin tendon. Alte afectiuni des intalnite in asemenea cazuri sunt tendinita si bursita, precum leziuni ale tendonului lui Ahile, fluierului piciorului, tendonului patelar (partea din fata a genunchiului) si soldului. S-a observat ca supraantrenamentul are un efect negativ si asupra starii psihice, ajungandu-se pana la asa-numitul "sindrom burnout", caracterizat prin scaderea motivatiei, depresie, anxietate si diminuarea increderii in sine, plus tulburari de somn si de digestie, senzatia de epuizare si de scadere a randamentului profesional, scaderea capacitatii de dialog si de interactiune cu cei din jur, senzatia de goliciune sufleteasca si ca viata profesionala invadeaza viata privata.

Pentru evitarea suprasolicitarii jucatorilor, doctorii si kinetoterapeutii recomanda rularea cat mai eficienta a tuturor sportivilor din lot, acordarea unor zile de odihna chiar si in timpul competitiei, dar si recuperarea fizica dupa efort si accidentari cu metode moderne, precum manson vasopneumatic, oxigenoterapia hiperbara, aerocrioterapia, ultrasonoterapia, banda de alergare subacvatica sau folosirea acupuncturii, plus alimentatie si vitaminizare pe baza rezultatelor prelevarii saptamanale de probe biologice.

In acest sezon, desi staff-ul tehnic a aratat cu degetul spre experimentatul preparator fizic Marian Lupu pentru a justifica seria lunga de accidentari, din moment ce aproape tot lotul a suferit la un moment dat de o problema medicala (lista impresionanta ii cuprinde pe Budescu, Benzar, Teixeira, Coman, Balasa, Momcilovic, Planic, Pintilii, Gnohere, Alibec, Nedelcu, Man sau Tanase), e clar ca multi dintre titulari au ajuns la suprasolicitare. Rezultatele viitoare ale echipei pot depinde si de modul in care staff-ul FCSB-ului a procesat corect ce s-a intamplat in acest sezon.