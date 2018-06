Incep probleme pentru Dica? Un jucator a refuzat sa se prezinte la reunirea lotului: motivul pentru care nu vrea sa revina la FCSB

11 jucatori a imprumutat FCSB sezonul trecut, insa niciunul dintre ei nu a revenit la reunirea echipei de ieri. O situatie aparte o reprezinta cazul lui William De Amorim.

Mijlocasul in varsta de 25 de ani a fost absent nemotivat de la reunirea lotului, iar Fanatik noteaza ca De Amorim a refuzat pur si simplu sa se prezinte la echipa si nu mai vrea sa joace pentru FCSB. De altfel, in momentul in care De Amorim a fost imprumutat la Kayserispor, jucatorul a plecat dezamagit de modul in care a fost tratat la FCSB si a lasat sa se inteleaga ca nu si-ar mai dori sa joace pentru echipa.

Situatia jucatorilor imprumutati de FCSB in ultimul sezon

Toma Niga - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Vlad Mihalcea - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Paul Szecui - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Mario Mihai - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Gabriel Simion - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Daniel Benzar - ar putea fi pastrat in lot

Marian Pleasca - a fost anuntat ca e liber sa-si caute echipa

Vlad Achim - a fost anuntat ca e liber sa-si caute echipa

Catalin Golofca - incert

De Amorim - incert

Jakolis - incert