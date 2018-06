GAME OVER pentru o vedeta de la FCSB! Reactie dura a lui Mihai Stoica: "Nu are rost sa mai discutam!"

FCSB l-a pus pe lista de transferuri.

Denis Alibec nu are nici cea mai mica sansa de a continua la FCSB din sezonul urmator. Jucatorul care a marcat un singur gol in sezonul trecut a fost gasit de Gigi Becali drept principalul vinovat pentru ratarea titlului si a intrat in conflict si cu Nicolae Dica.

Alibec nu a fost prezent nici la reunirea lotului de ieri, iar Mihai Stoica a avut o reactie cat de poate de clara atunci cand a fost intrebat despre situatia atacantului.



"Cred ca nu mai are rost sa mai discutam, s-a discutat destul. Cred ca s-a discutat destul si nu mai are rost", a precizat Mihai Stoica.