11 jucatori trebuiau sa revina la FCSB, niciunul n-a aparut la reunire! Ce sanse mai au sa joace sub comanda lui Dica si ce strain a anuntat ca vrea sa se intoarca

11 jucatori a imprumutat FCSB in sezonul trecut, dar niciunul nu s-a mai intors astazi, la reunirea oficiala a echipei.

Tinerii Niga, Mihalcea, Szecui, Mario Mihai, Gabriel Simion si Daniel Benzar, dar si cativa fotbalisti mai experimentati, precum Pleasca, Vlad Achim, Catalin Golofca, William De Amorim si Antonio Jakolis, au fost imprumutati de FCSB in ultimul sezon. Dintre acestia, niciunul nu s-a prezentat astazi la vizita medicala.

Dintre jucatorii numiti, Pleasca si Achim au fost anuntati ca isi pot cauta alte echipe. Nici brazilianul De Amorim nu mai e dorit. Becali spera ca turcii de la Kayserispor sa-l achizitioneze definitiv cu o suma de peste 500.000 euro, insa acestia nu au bani pentru el.

Croatul Jakolis a avut evolutii apreciate la Apollon Limassol in sezonul 2017/18, iar cipriotii ar fi vrut sa-l pastreze, dar acesta a transmis ca vrea sa revina in Romania!

Pe de alta parte, din "lotul tinerilor", cel care va ramane cu siguranta la FCSB este Daniel Benzar. Fratele lui Romario Benzar a avut evolutii bune la Voluntari in returul de campionat. El mai are de jucat barajul pentru ramanerea in prima liga cu formatia ilfoveana.

Situatia jucatorilor imprumutati de FCSB in ultimul sezon



Toma Niga - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Vlad Mihalcea - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Paul Szecui - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Mario Mihai - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Gabriel Simion - are sanse mari sa fie din nou imprumutat

Daniel Benzar - ar putea fi pastrat in lot

Marian Pleasca - a fost anuntat ca e liber sa-si caute echipa

Vlad Achim - a fost anuntat ca e liber sa-si caute echipa

Catalin Golofca - incert

De Amorim - incert

Jakolis - incert